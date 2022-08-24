В Запорожской области подорвали автомобиль с местным гауляйтером: он погиб

"Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство", - написал он.

Коллаборант сообщил, что в результате взрыва Сушко получил ранение и в критическом состоянии его госпитализировали, где он и скончался.

Напомним, в середине августа в оккупированном городе Старобельск Луганской области подорвали автомобиль с местным коллаборантом.

Кроме того, 27 июля во временно оккупированном Херсоне на проспекте Адмирала Сенявина произошел взрыв.

Позже стало известно, что украинские партизаны взорвали автомобиль, в котором находились два "полицейских" российской оккупационной администрации.

Кроме того, в Беловодске расстреляли автомобиль с коллаборантами.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области взорвали автомобиль коллаборанта. Речь идет о пособнике оккупантов - "главе администрации" Чернобаевки.