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В Запорожской области подорвали автомобиль с местным гауляйтером: он погиб

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Запорожская область, Среда 24 августа 2022 10:18
В Запорожской области подорвали автомобиль с местным гауляйтером: он погиб Фото: гауляйтер поселка Михайловки Иван Сушко (Facebook com Иван Сушко)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 24 августа, в Запорожской области подорвали автомобиль гауляйтера поселка Михайловки Ивана Сушко. В результате он погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя оккупационной администрации Запорожской области Владимира Рогова в Telegram.

"Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство", - написал он.

Коллаборант сообщил, что в результате взрыва Сушко получил ранение и в критическом состоянии его госпитализировали, где он и скончался.

Напомним, в середине августа в оккупированном городе Старобельск Луганской области подорвали автомобиль с местным коллаборантом.

Кроме того, 27 июля во временно оккупированном Херсоне на проспекте Адмирала Сенявина произошел взрыв.

Позже стало известно, что украинские партизаны взорвали автомобиль, в котором находились два "полицейских" российской оккупационной администрации.

Кроме того, в Беловодске расстреляли автомобиль с коллаборантами.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области взорвали автомобиль коллаборанта. Речь идет о пособнике оккупантов - "главе администрации" Чернобаевки.

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