UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Запорожской области откроют новые центры вакцинации: где именно

Автор: Анастасия Рокитна

В Запорожской области откроют дополнительные центры вакцинации от коронавируса. На этот раз в Мелитополе и Бердянске.

Об этом сообщает РБК-Украина, усиливаясь на пресс-службу Запорожского городского совета.

Открытие такого центра планируют и в Пологах, но дата пока не известна.

Представители областной власти также отметили, что при условии 70% вакцинации взрослого населения - в Запорожской области существенно ослабят карантинные ограничения.

На прошлой неделе в области вакцинировались более 70 тысяч человек. Сейчас общее количество полностью привитых лиц (с двумя дозами введенной вакцины) - 240 583. Еще 341 764 человек получили одну дозу вакцины.

На прошлой неделе в Запорожье открыли 6 новых центров массовой вакцинации, с их адресами расположения можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, в Запорожье продлили школьные каникулы из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВакцинация