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В Запорожской области оккупанты устроили смертельное ДТП, погибли гражданские

Фото: в Запорожской области оккупанты устроили смертельное ДТП, погибли гражданские (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В районе села Кринички Запорожской области российские военные спровоцировали ДТП. В результате аварии погибли гражданские.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "РИА-М".

Оккупанты на высокой скорости в загруженном боеприпасами УАЗе пытались проскочить сквозь колонну, двигавшуюся со стороны Запорожья.

Во время движения россияне подрезали "Славуту" с гражданскими. Последние же врезались в автомобиль оккупантов, в результате чего боеприпасы сдетонировали. Оба автомобиля загорелись.

Гражданские в "Славуте" погибли. Состояние оккупантов пока неизвестно.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно было заблокировано движение по трассе "Чернигов-Десна-Вышгород". На дороге опрокинулась фура.

Также смертельное ДТП произошло и на трассе "Одесса - Рени", возле села Монаши Белгород-Днестровского района. В результате аварии погибли два человека.

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Запорожская областьДТП