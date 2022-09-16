В Запорожской области оккупанты устроили смертельное ДТП, погибли гражданские

В районе села Кринички Запорожской области российские военные спровоцировали ДТП. В результате аварии погибли гражданские.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " РИА-М ".

Гражданские в "Славуте" погибли. Состояние оккупантов пока неизвестно.

Во время движения россияне подрезали "Славуту" с гражданскими. Последние же врезались в автомобиль оккупантов, в результате чего боеприпасы сдетонировали. Оба автомобиля загорелись.

Оккупанты на высокой скорости в загруженном боеприпасами УАЗе пытались проскочить сквозь колонну, двигавшуюся со стороны Запорожья.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно было заблокировано движение по трассе "Чернигов-Десна-Вышгород". На дороге опрокинулась фура.

Также смертельное ДТП произошло и на трассе "Одесса - Рени", возле села Монаши Белгород-Днестровского района. В результате аварии погибли два человека.

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