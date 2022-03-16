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В Запорожской области оккупанты обстреляли автомобильную колонну беженцев, 5 человек ранены

Фото: в Запорожской области обстреляли колонну беженцев (фото t.me/starukhofficial)
Автор: Наталья Юрченко

В Запорожской области российские войска обстреляли автомобильную колонну беженцев в среду, 16 марта. Ранения получили 5 человек, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Сегодня, 16 марта около 16 часов в районе Степногорска тяжелая артиллерия вражеских сил осуществила обстрел автоколонны мирных жителей, которые двигались по трассе в сторону Запорожья", - говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадали 5 человек, среди них ребенок, который находится в тяжелом состоянии. Сейчас хирурги борются за жизнь пострадавшего ребенка. Для этого дистанционно привлекли специалистов клиники Охмадет.

Напомним, сегодня в Чернигове оккупанты обстреляли местных жителей, которые стояли в очереди за хлебом. Погибли по меньшей мере 10 человек.

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