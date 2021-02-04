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В Запорожской области объявлен день траура по погибшим в пожаре в COVID-больнице

Автор: Анастасия Рокитна

В Запорожской области объявили 5 февраля днем траура по погибшим в результате пожара в COVID-больнице. По последним данным, погибли четверо человек.

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Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Как сообщается, 5 февраля 2021 года в области объявлено Днем траура в память о трех пациентах и враче, которые трагически погибли во время пожара в областной инфекционной больнице.

В связи с этим завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. А также отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле- и радиовещания.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов срочно отправился в Запорожье, где произошел крупный пожар COVID-больнице. Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители.

Также в Запорожье создана комиссия, которая должна разобраться в причинах пожара в инфекционной больнице, где погибли люди. На месте происшествия создали пункт дезинфекции.

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пожар, который произошел в запорожской инфекционной больнице, где лечат пациентов с COVID-19.

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