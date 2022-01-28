UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Запорожской области нашли повешенным военного: правоохранители не исключают самоубийство

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Бердянске (Запорожская область) в гараже воинской части обнаружили повешенным военнослужащего-контрактника. В полиции не исключают самоубийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мелитопольские ведомости".

По данным издания, труп военного в воинской части обнаружили 27 января. Расследование происшествия ведет полиция.

По предварительным данным, военный покончил с собой. При этом отмечается, что мужчина ничего не сообщил сослуживцам и ранее не давал поводов для беспокойства за свое психическое состояние. Возле тела и среди вещей погибшего предсмертной записки не оказалось.

Сослуживцы погибшего военного рассказали, мужчина не был склонен к депрессии, не проявлял желания покончить с собой. По их словам, контрактник недавно вернулся из отпуска.

Военная прокуратура расследует гибель военнослужащего по ч. 1. ст. 115 (убийство) с пометкой "самоубийство" УК Украины.

Напомним, сегодня, 28 января, в Днепровском районе Киева нашли повешенным украинского боксера Владимира Вирчиса. Возбуждено уголовное дело.

Читайте РБК-Украина в Google News
БердянскЗапорожская область