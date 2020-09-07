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В Запорожской области из-за ДТП загорелся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие

Степногорск, Понедельник 07 сентября 2020 13:17
В Запорожской области из-за ДТП загорелся автомобиль, есть погибшие и пострадавшие
Фото: аварийный знак (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Возле поселка городского типа Степногорск (Запорожская область) столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них загорелся. В дорожно-транспортном происшествии погибли двое человек и пятеро пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как сообщается, столкнулись Mazda CX и Daewoo. В результате аварии автомобиль Daewoo загорелся, что стало причиной смерти водителя и пассажира.

Водитель автомобиля Mazda CX и четыре его пассажира - 26-летняя женщина и трое детей: мальчик 2010 года и две девочки 2008 и 2019 годов рождения госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Мужчину задержали.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Волынской области произошло ДТП с микроавтобусом, один погибший и 6 пострадавших.

Кроме того, в Кривом Роге автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе.

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