В Запорожской области в детсаду произошло массовое отравление

Дети обращались за медицинской помощью в местную больницу с 19 по 22 сентября. У них было повышение температуры, тошнота и диарея.

У них подтвердился диагноз "острая кишечная инфекция" (ОКИ). При этом антиген ротавируса не обнаружен.

Четыре ребенка несколько дней лечились в Вольнянской многопрофильной больнице. Однако сейчас все дошкольники находятся на домашнем лечении. Все в удовлетворительном состоянии.

По факту отравления начато санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановое мероприятие по проверке пищеблока в сфере безопасности пищевых продуктов.