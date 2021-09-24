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В Запорожской области в детсаду произошло массовое отравление

Автор: Инна Собора

В Запорожской области в городе Вольнянск произошло массовое отравление в детсаду. Пострадали девять воспитанников из трех групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Дети обращались за медицинской помощью в местную больницу с 19 по 22 сентября. У них было повышение температуры, тошнота и диарея.

У них подтвердился диагноз "острая кишечная инфекция" (ОКИ). При этом антиген ротавируса не обнаружен.

Четыре ребенка несколько дней лечились в Вольнянской многопрофильной больнице. Однако сейчас все дошкольники находятся на домашнем лечении. Все в удовлетворительном состоянии.

По факту отравления начато санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановое мероприятие по проверке пищеблока в сфере безопасности пищевых продуктов.

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Запорожская областьМассовое отравление