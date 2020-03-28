В Запорожской области COVID-19 заболел полицейский

В Запорожской области вчера, 27 марта, коронавирус подтвердили у сотрудника полиции Бердянска. Об этом сообщает председатель Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Туринок в Facebook.

По словам главы области, для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса лабораторный центр провел проверку анализов всех контактных лиц.

"Для того, чтобы обезопасить окружающих его людей, в Запорожском областном лабораторном центре методом ПЦР были проведены анализы контактных лиц. Проверено 44 сотрудника полиции. У всех обследованных коронавирус не обнаружен. Врачи сообщили, что изоляция им не нужна", - рассказал Туринок.

Напомним, ранее сообщалось, что начальник полиции Киева и заместитель председателя Нацполиции Андрей Крищенко заразился коронавирусом. Вместе с Крищенком коронавирус подтвердили у двух сотрудников полиции и одного курсанта.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что Крищенко мог заразиться коронавирусом 23 марта. Начальник киевской полиции несколько часов контактировал с пассажирами поезда "четыре столицы", который вернул украинцев из Латвии.