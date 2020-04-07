В Запорожской обл. обнаружили коронавирус у директора рынка, работавшего во время карантина

В Запорожской области положительный тест на коронавирус оказался у директора рынка, часть которого продолжала работу даже в условиях карантина. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

Установлено, что подтверждение диагнозу директор рынка получил 3 апреля. Сейчас состояние его здоровья тяжелое, мужчина находится на лечении в медицинском учреждении.

Некоторое время назад, 21 марта, во время карантина полицейские обнаружили на территории рынка два незакрытых киоска с продуктами питания. Торговля в киосках продолжалась, несмотря на запрет такой деятельности. Полицейские после этого провели разъяснительную беседу с директором рынка.

"Во время беседы гражданин отрицал факт работы рынка и препятствовал фиксированию правонарушения. В результате на него составили административный протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Работу рынка было остановлено", - отметили в полиции.

Однако после того, как выяснилось, что директор рынка попал в больницу с коронавирусом, правоохранителям пришлось сдать тесты на наличие инфекции.

"Результаты отрицательные. Правоохранители продолжают устанавливать в своем доме круг лиц, с которыми контактировал человек", - добавили в полиции.

Напомним, по состоянию на 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.