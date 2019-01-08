"Запорожгаз" установит 14 тыс. индивидуальных счетчиков в 2019 году

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 1 декабря 2018 года в Запорожской области насчитывается более 65 тыс. домохозяйств без учета газа

НКРЭКУ утвердила инвестиционную программу ПАО "Запорожгаз" на 2019 год. Всего на инвестиционную программу выделено 56,6 млн гривен, что в примерно в 2 раза меньше реальных потребностей. В документе главным статьями расходов являются техническая модернизация газовых сетей и индивидуальные счетчики. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В этом году ПАО "Запорожгаз" установит 14773 индивидуальных счетчика, на что будет направлено 29,324 млн гривен. По состоянию на 1 декабря 2018 года в Запорожской области насчитывается более 65 тыс. домохозяйств без учета газа. Поэтому, при нынешних темпах финансирования, чтобы всех клиентов обеспечить приборами учета нужно 5 лет.

Более 27 млн гривен инвестиций будет направлено на реконструкцию, модернизацию сетей и капитальный ремонт оборудования на газорегуляторных пунктах в 2019 году.

"Поскольку газотранспортную систему прокладывали еще в 60-70-х годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет, поэтому, ПАО "Запорожгаз" продолжает модернизацию сетей для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Запорожье и области", - отметила технический директор ПАО "Запорожгаз" Татьяна Бузовская.

Так, компания выполнит капитальный ремонт и модернизацию 50 газорегуляторных пунктов с полной заменой устаревшего оборудования на сумму более 10 млн гривен, реконструкцию 39 шкафных газорегуляторных пунктов с полной заменой устаревшего оборудования на сумму 7,3 млн гривен и реконструкцию 74 установок катодной защиты газопроводов от коррозии на сумму 2 млн гривен.

Тариф на распределение "Запорожгаза" так и остался на уровне 2016 года, что сделало невозможным увеличение финансирования. Как сообщает пресс-служба, даже после роста цены газа с 1 ноября 2018 года, тариф облгаза не пересмотрели. Компания продолжает получать 51 копейку с одного распределенного кубометра газа.