"Запорожгаз Сбыт" перечислил в госбюджет 12 млн гривен неиспользованных субсидий

ООО "Запорожгаз Сбыт" перечислил в государственный бюджет почти 12 млн гривен субсидий, которые клиенты компании не использовали за отопительный период 2018-2019. Нынешняя сумма возврата в 4 раза меньше, чем за предыдущий отопительный период. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Запорожгаз Сбыт" проводит пересчет остатков субсидий по итогам отопительного периода согласно постановлению Кабинета министров Украины. В течение отопительного сезона 2018-2019 субсидию в безналичной форме на газ в Запорожской области получили 118 тыс. потребителей на общую сумму 281,3 млн гривен.

"В этом году на счетах наших потребителей, после окончания отопительного сезона, осталось в 4 раз меньше субсидий, чем в прошлом году. Такое уменьшение неиспользованной госпомощи связано с монетизацией", - говорит директор "Запорожгаз Сбыта" Татьяна Колесникова.

Списки субсидиантов с указанием суммы неиспользованной субсидии газопоставляющая компания передала управлениям по вопросам социальной защиты населения. Информацию о состоянии лицевого счета после пересчета субсидии клиенты могут узнать в личном кабинете на сайте 104.ua или непосредственно со счетов.

"Напоминаем, в случае имеющейся просроченной более месяца задолженность, общая сумма которой превышает 340 гривен, жилищная субсидия на следующий сезон не назначается. Если в течение двух месяцев с даты получения уведомления об отказе в назначении жилищной субсидии на следующий сезон потребитель документально подтвердит уплату задолженности или заключит договор о ее реструктуризации - жилищная субсидия будет возобновлена", - говорится в сообщении пресс-службы.