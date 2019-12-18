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"Запорожгаз Сбыт": 74 тыс. потребителей получают льготы в денежной форме

Новости » Энергетика     18.12.2019 - 16:30
"Запорожгаз Сбыт": 74 тыс. потребителей получают льготы в денежной форме
Иллюстративное фото (УНИАН)

Суммы льгот поступают потребителям двумя способами: наличными на руки, или по безналичному расчету на счета в "Ощадбанке"

С октября 2019 года для почти 74 тыс. потребителей газа Запорожской области монетизированы льготы. Теперь средства государственной помощи получают льготники, а не газоснабжающие компании. Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаз Сбыта".

Рассчитаные органами социальной защиты населения суммы льгот поступают потребителям двумя способами: наличными на руки, или по безналичному расчету на счета в "Ощадбанке".

"Часть клиентов, которые до 15 октября подали соответствующие заявления в органы социальной защиты населения, получают средства монетизированных льгот на руки наличными. Они должны оплатить 100% суммы, указанной в счете, самостоятельно. Для этого потребитель может выбрать любой банк, отделение почты или платежную систему" - говорит директор ООО "Запорожгаз Сбыт" Владислав Витютин

Другие льготники, которых в Запорожской области 64 тыс., получают средства монетизированной льготы безналично на счета в "Ощадбанке". Они, как и раньше, платят часть платежа, а сумму льготы поставщику газа за них перечислит "Ощадбанк". О платеже банк информирует потребителя sms-сообщением. Комиссию за проведение такой операции "Ощадбанк" не удерживает.

"По вопросам предоставления и расчета льгот потребители газа могут обращаться в органы социальной защиты на местах - УТСЗН. За своевременное перечисление средств монетизированной помощи отвечает АО "Ощадбанк". Во избежание недоразумений потребители газа могут контролировать состояние своего лицевого счета, начисления и платежи онлайн - в "Личном кабинете" на сайте 104.ua", - говорится в сообщении пресс-службы.

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