"Запорожгаз" присоединил к газовым сетям 120 новых объектов с начала 2020

По состоянию на 7 августа к системе газоснабжения акционерного общества "Запорожгаз" присоединились 120 новых объектов с начала года. В частности присоединились 112 домовладений и 8 коммунально-бытовых объектов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Указано, что 219 заявлений на услугу нестандартного присоединения к газораспределительной сети с последующей выдачей технических условий обработали сотрудники Центра обслуживания клиентов за прошлый год. В результате заключили 230 договоров на присоединение к системе газоснабжения.

Во всех Центрах обслуживания есть менеджеры по работе с клиентами, которые принимают заявления от клиентов и помогают им оформить необходимые документы. С процедурой присоединения к системе газоснабжения можно ознакомиться на официальном сайте компании.

"Для того, чтобы подключиться к газовым сетям, необходимо записаться на прием в Центр обслуживания клиентов. На месте клиент оформляет заявку на выполнение работ, заполняет опросный лист, заключает договор и оплачивает стоимость услуг. Далее за выполнением работ следит менеджер, который обо всем информирует заказчика непосредственно до сдачи технической документации в архив", - пояснил начальник управления клиентского сервиса "Запорожгаза" Олег Данилов.

Отметим, с 1 января 2013 года вступила в силу новая процедура присоединения к газовым сетям, главными преимуществами которой стали сокращение сроков и упрощение порядка подключения к газовым сетям.

Если в документации нет замечаний, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления заказчик получает от газораспределительной компании проекты договоров, техусловий и соответствующие счета. Работы по стандартному присоединению объекта или земельного участка в соответствии с законодательством выполняются в течение трех месяцев.

"Стоимость работ на присоединение устанавливает НКРЭКУ. Стоимость услуг пересматривается комиссией ежегодно. На сегодня, в зависимости от типоразмера счетчика и местности, стоимость составляет от 12660 грн до 18570 грн (без НДС)", - указано в сообщении.