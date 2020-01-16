"Запорожгаз": клиенты компании будут платить за доставку газа отдельно

Согласно решению НКРЭКУ, с января 2020 года потребители газа будут по новому оплачивать доставку газа. Теперь доставка газа изъята из счетов за газ. Поэтому все потребители получат отдельные счета: один за газ как товар, второй – за его доставку. Об этом сообщает пресс-служба АО "Запорожгаз".

"В Запорожском регионе потребители получат два счета: за газ от поставщика и за его доставку от АО "Запорожгаз". Стоимость услуг по доставке газа исключена из общего счета за газ и выставлена отдельной квитанцией. Таким образом потребители газа смогут увидеть кому и за какие услуги они оплачивают средства. Ранее стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в общем счете", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что при определении объема потребления за основу берется количество потребленных кубометров газа в течение предыдущего "газового года". Это промежуток времени с 1 октября по 30 сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года.

"Согласно решения НКРЭКУ с 1 января 2020 года до 30 июня 2020 года включительно для АО "Запорожгаз" установлен тариф в размере 0,55 коп. за 1 куб. м в месяц (с учетом НДС). С 1 июля 2020 года - в размере 0,69 коп. за 1 куб. м в месяц (с учетом НДС). Например: клиент потребил с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года 200 кубометров газа. Действующий тариф на распределение для АО "Запорожгаз" с 1 января 2020 года составляет 0,55 гривен за м куб. в месяц ( в т.ч. НДС).

Пример расчета ежемесячной платы за доставку газа:

200 куб. м * 0,55 / 12 мес. = 9,16 гривен

Итак, ежемесячная плата за доставку голубого топлива для такого потребителя составит 9,16 гривен на месяц", - говорится в сообщении.

Для удобства наших клиентов мы сделали инновацию в личном кабинете: объединили сразу два счета. То есть в одном сервисе можно посмотреть всю информацию и рассчитаться с поставщиком газа и "Запоріжгазом",- говорит коммерческий директор АО "Запорожгаз" Антон Кий.

Также в пресс-службе добавили, что это государственное нововведение стимулирует и к экономии газа, если клиент АО "Запорожгаз" сэкономил топливо и уменьшил объемы потребления газа, уже в следующем газовом году уменьшается годовое потребление, исходя из которого исчисляется месячная плата за доставку газа. Согласно условиям Типового договора, стоимость услуг по доставке газа бытовой потребитель должен оплачивать до 20 числа месяца.