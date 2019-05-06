"Запорожгаз": газовые сети в почти 5 тыс. домах никто не обслуживает

Иллюстративное фото (dtek.com)

После подписания акта разграничения, балансодержатель или собственник должен заключить договор на обслуживание сетей

С 1 мая 2019 года ответственность за состояние газовых сетей внутри домов возложена на собственника, ОСМД или управляющего. Однако они не спешат брать сети на свой баланс и заключать акты разграничения. В результате внутридомовые сети никто не обслуживает, что может привести к чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Запорожгаз".

"Согласно Кодексу газораспределительных систем, газовые сети внутри многоквартирного дома принадлежат его совладельцам, в индивидуальном доме – его хозяину, в офисах или в общегражданских сооружениях – юридическому лицу, которое является собственником. Это касается всего газового оборудования внутри или за пределами дома до точки разграничения", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, для многоэтажного жилья такой точкой, как правило, является задвижка на вводе газовой трубы в дом.

"Без актов разграничения и заключенного договора на обслуживание сетей, наша компания не имеет юридических оснований проводить их техническое обслуживание и согласно правил безопасности систем газоснабжения, проводить распределение природного газа. Более активны в этом процессе жители частного сектора, почти 80% из них уже имеют такие документы. А вот жители многоэтажек не торопятся. На сегодня лишь 23% жителей таких домов подписало акты разграничения и только 2% заключило соглашения на обслуживание внутридомовой газовой сети", – говорит технический директор ПАО "Запорожгаз" Татьяна Бузовская.

После подписания акта разграничения, балансодержатель или собственник должен заключить договор на обслуживание сетей. Требование подписания акта и договора содержится в Кодексе ГРМ, а Минэнергоугля сделало эту услугу рыночной, отменив приказ о проведении технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения газораспределительными компаниями.

В "Запорожгазе" отмечают, что неоднократно обращались к людям, управляющим и органам местного совета и разъясняли необходимость подписания актов и договоров, как того требует действующее законодательство. Компания присылала письма, инициировала совещания, однако совладельцы (балансодержатели) зданий и в дальнейшем пренебрегают своей безопасностью.