"Запорожгаз": 24 производителя тепла могут не начать работу в отопительный сезон

По состоянию на 23 сентября в Запорожской области насчитывается 24 производителя тепла, которые не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа. Они должны обеспечивать теплом зимой десятки тысяч домохозяйств и небытовых потребителей, среди которых школы, детсады и др. Об этом сообщает пресс-служба АО "Запорожгаз".

Перечень производителей тепла, которые не имеют номинаций на отопительный сезон:

Андреевская теплосеть

Бердянская теплосеть ЧАО

КП Новопетровское Селькоммунхоз

КП Новотроицкий Селькоммунхоз

КП Червонопил Селькоммунхоз

ОЖБК Азовский

Приазовский ОСМД

Соседи ОСМД

Беленькое КП

Бородино ОСМД

Вершина ОСМД

ГП Предприятие ГКИСУ 55

Лермонтово ОСМД

Мида НПФ ООО

ОВУЖКГ

ОСМД Моряк 2004

ОСМД Правобережный

Предприятие ГКИСУ 99 ГП

Семья на Песках ОСМД

Фаворит-сити

КП Днепрорудн.тепловые Сети

ВАСИЛЕВКАТЕПЛОСЕТЬ ЧАО

КП Токмак биоэнергия ТМР

Михайловское высшее профессиональное училище ДОУ.

"Внесенные в прошлом году изменения в кодекс ГТС дают право поставщику газа предоставлять поручение на отключение потребителей, а газораспределительная компания будет обязана прекратить доставку газа таким компаниям, - говорит Антон Кий, коммерческий директор АО "Запорожгаз" – Мы надеемся, что владельцы теплоснабжающих предприятий успеют подготовиться к отопительному сезону и будут включены в реестр поставщика газа".

По поручению поставщика газа АО "Запорожгаз" должно будет прекратить газоснабжение бытовых потребителей, предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих предоставление важных общественных услуг, а также производителей тепловой энергии для нужд таких потребителей или предприятий, учреждений, организаций.

По словам пресс-службы, органы местного самоуправления/владельцы предприятий до начала отопительного сезона должны принять все возможные меры, чтобы производители тепла для нужд населения были включены в реестр ПСО-поставщика природного газа.

"Действующее сейчас законодательство не запрещает отключение потребителей газа в течение отопительного сезона. Поручение на отключение направляет оператору ГРМ поставщик газа для нужд населения. Отключение в отопительный период от источника газоснабжения теплоснабжающих, теплотранспортних и теплогенерирующих организаций, обеспечивающих энергией население, предприятия, учреждения и организации, приведет к чрезвычайной ситуации техногенного характера, которая по своим последствиям может быть признана чрезвычайной ситуацией регионального или государственного уровня", - говорится в сообщении

АО "Запорожгаз" уже проинформировало отдельными письмами о ситуации, сложившейся в области и городе Офис Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет Министров Украины, органы местного самоуправления и исполнительной власти.

"В прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 г. № 717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/19 года", которым участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойную поставку природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительства еще не принято. В прошлом году в Кривом Роге 800 тыс. потребителей тепла остались без отопления в конце ноября и были вынуждены выйти на акции протеста. Работники предприятий, осуществляющих производство тепла для нужд населения прибегли к срыву пломб, что является нарушением действующего законодательства. Есть основания полагать, что отопительный криворожский коллапс может повториться в нашей области", - говорится в сообщении пресс-службы.