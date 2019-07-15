"Запорожгаз": в 2019 году убытки от краж газа составили 9,8 млн гривен

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Количество краж бытовыми потребителями уменьшилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Специалисты АО "Запорожгаз" в 2019 году зафиксировали более 157 случаев несанкционированного потребления природного газа. Ущерб составил 9,8 млн гривен, самый большой штраф в текущем году - 772,45 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Среди выявленных нарушений: 18 случаев самовольного подключения к газопроводам, 139 случаев - вмешательство в счетчик. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество краж бытовыми потребителями уменьшилась на 12%", - говорится в сообщении.

Если потребитель самовольно восстанавливает газоснабжение даже после погашения задолженности, компания "Запорожгаз" должна осуществить повторное прекращение газоснабжения механическим методом (отрезка), а также осуществить начисления за предельными объемами потребления, даже при наличии индивидуального счетчика газа.

"Потребителям, которые вмешиваются в работу счетчика газа для уменьшения показаний к уплате начисляется стоимость экспертизы, монтажа и демонтажа прибора учета. Также они обязаны купить счетчик газа за свой счет, - отметила директор технический АО "Запорожгаз" Татьяна Бузовская.

В компании напомнили, что в декабре 2018 года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа. В случае отсутствия приглашенного собственника счетчика газа в указанный день на комиссию, экспертизу прибора учета газа комиссия проводит без его присутствия.