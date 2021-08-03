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Под Запорожьем пьяный военный совершил ДТП с двумя пострадавшими: открыто уголовное дело

Автор: Дмитрий Кузнецов

Днем 2 августа возле Бердянска Запорожской области легковой автомобиль слетел с дороги и столкнулся с деревьями. Машиной управлял военный, в крови которого выявили 2,3 промилле алкоголя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Отмечается, что ДТП произошло около 14:00 в районе села Новопетровка Бердянского района. На место выехал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Правоохранители выяснили, что 21-летний водитель автомобиля Volkswagen на закруглении дороги не справился с управлением, вылетел в кювет и столкнулся с деревьями.

В результате ДТП пострадал водитель и 50-летний пассажир. Оба являются военнослужащими-контрактниками.

При освидетельствовании у водителя выявили 2,3 промилле алкоголя. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения военнослужащему.

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