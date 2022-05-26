Под Запорожьем открыли "зеленый коридор" на оккупированную территорию

"Сегодня, 26 мая, с 10:00 до 15:00 открываем зеленый коридор для граждан, которые хотят выехать на территорию подконтрольную противником в районе с. Каменское", - говорится в сообщении.

В облгосадминистрации добавляют, в случае изменения ситуации безопасности коридор будет закрыт.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты не пропускают людей через блокпост в Васильевке (Запорожская область). Из-за этого в очередях стоят уже около 400 автомобилей.

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