В Запорожье злоумышленник бросил гранату во двор частного дома

В результате взрыва в Запорожье никто не пострадал

В Запорожье сегодня ночью, 20 июля 2018 года, произошел взрыв во дворе частного дома по улице Первомайской. Об этом говорится в сообщении на сайте облуправления полиции.

"В Запорожье неизвестный бросил взрывоопасный предмет на территорию домовладения, в результате чего произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Как отмечается, происшествие произошло около двух часов ночи, в результате взрыва никто не пострадал.

О взрыве правоохранителям сообщила хозяйка дома, которая увидела, как неизвестный мужчина бросил предмет, после чего произошел взрыв.

"Предварительно установлено, что взрыв вызвала граната. С места происшествия изъяты металлические части и микрочасти. Назначены судебные экспертизы", - йдетьс в сообщении.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

Напомним, ранее сообщалось о взрыве в Авдеевке, произошедшем возле магазина.