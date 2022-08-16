Фото: В Запорожье закрыли "коридор" для выезда на оккупированную территорию (Getty Images)

Во вторник, 16 августа, в Запорожье закрыли "коридор" для выезда на оккупированные территории. В частности, из-за погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА в Telegram.