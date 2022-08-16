В Запорожье закрыли "коридор" для выезда на оккупированную территорию
Фото: В Запорожье закрыли "коридор" для выезда на оккупированную территорию (Getty Images)
Во вторник, 16 августа, в Запорожье закрыли "коридор" для выезда на оккупированные территории. В частности, из-за погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА в Telegram.
"16 августа из-за неблагоприятных погодных условий выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра не состоится", - говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации сообщат дополнительно.