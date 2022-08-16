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В Запорожье закрыли "коридор" для выезда на оккупированную территорию

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Запорожье, Вторник 16 августа 2022 09:23
В Запорожье закрыли "коридор" для выезда на оккупированную территорию Фото: В Запорожье закрыли "коридор" для выезда на оккупированную территорию (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 16 августа, в Запорожье закрыли "коридор" для выезда на оккупированные территории. В частности, из-за погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА в Telegram.

"16 августа из-за неблагоприятных погодных условий выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра не состоится", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации сообщат дополнительно.

Напомним, ранее изменили правила въезда на оккупированные территории через Запорожскую область.

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