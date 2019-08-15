В Запорожье задержали полицейского за подготовку заказного убийства

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство и задержали организатора - следователя одного из райотделов Национальной полиции в Запорожской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, майор полиции через посредника подыскивал киллеров среди лиц с криминальным прошлым. Правоохранители узнали, что полицейский “заказал” местного жителя, который якобы обидел его близкого родственника.

Оперативники спецслужбы вышли на полицейского благодаря подставному киллеру. Сотрудники СБУ задокументировали встречу заказчика с исполнителем, на которой обсуждались детали преступления. За убийство полицейский предлагал 4 тыс. долларов.

Для предоставления доказательств убийство мужчины было сымитировано. Также были сделаны постановочные фото с “телом жертвы” для демонстрации заказчику.

Посредника задержали в центре Запорожья после получения “доказательств” убийства и передачи первой части денег. Сразу после этого организатора преступления задержали недалеко от места работы.

В рамках производства по ч. 1 ст. 15 п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. По этой статье злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, в Одессе СБУ разоблачила рейдерскую группировку, которая отчуждала земельные участи и корпоративные права.