В Запорожье вспышка коронавируса в студенческом общежитии

Коронавирус обнаружили у 29 студентов иностранного факультета Запорожского государственного медицинского университета. Четверо из них госпитализированы со средней степенью тяжести.

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Минздрава.

Так, первый случай у студента общежития обнаружили 11 августа. При эпидрасследовании было установлено, что студент считает себя больным с 7 августа, когда начала подниматься температура тела до 37,5 градуив, появилось першение в горле и общая слабость.

В тот же день выявлено, что его сосед по комнате тоже имеет респираторную симптоматику. Студента также госпитализировали, ему установлен диагноз "Острый бронхит, ОРВИ, COVID-19".

Сейчас общежитие взято под охрану, контактным лицам, ограничено передвижение. Проводится выявление контактных лиц. Всего их более 70.

РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения призвало регионы подготовиться ко второй волне коронавируса.

Напомним, в Украине за сутки 14 августа зафиксировали новый антирекорд по COVID-19 - 1847 случая.