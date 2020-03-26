В Запорожье возросло количество случаев коронавируса

В Запорожье выросла количество подтвержденных случаев коронавирус. Об этом сообщил запорожский городской голова Владимир Буряк на странице в Facebook.

По его словам, по состоянию на 25 марта в Запорожье зафиксировали 5 случаев заражения коронавирусом. Также на стадии подтверждения диагноза находится один ребенок.

"Все зараженные вернулись из-за границы. Сейчас они находятся в областной инфекционной больнице. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное", - заявил он.

Буряк отметил, что все тестирования на коронавирус проводились в Запорожье. В первую очередь проверяют людей, которые имеют симптомы, похожие на коронавирус.

"Сделать тест можно исключительно по назначению семейного врача после того, как он соберет полный анамнез", - добавил мэр Запорожья.

Напомним, ранее сообщалось, что за рубежом коронавирусом заразились 20 украинских граждан. Также на карантине находятся 160 украинцев. Переболели коронавирусом уже 6 украинцев.

Кроме того, сегодня в Черниговской области зафиксировали первый случай коронавируса. В больницу госпитализировали мужчину с признаками вирусной пневмонии. Экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат.