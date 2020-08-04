В Запорожье возле храма девушка совершила самоубийство путем самосожжения

Девушке было 24 года
Во вторник около 4 утра, 4 августа, в Запорожье возле римско-католического храма по улице Заводской женщина облила себя легковоспламеняющимся веществом. Она умерла от ожогов.
Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Запорожской области.
После звонка в полицию, на место отправилась оперативная группа.
"Работники полиции установили личность погибшей. Ею оказалась жительница Запорожья 1996 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "самоубийство", - рассказали в полиции.
В полиции добавили, что дальнейшее досудебное расследование установит причины и
обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее в Николаеве от ранения в голову погибла жена депутата облсовета.
Также РБК-Украина писало, что в конце мая в Киеве нашли застреленным народного депутата Валерия Давыденко.