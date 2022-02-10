UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Запорожье водитель на переходе сбил двух школьниц. В его крови обнаружены наркотики

Автор: Анна Полисученко

В Запорожье 29-летний водитель ИЖ 2717-90 на пешеходном переходе сбил двух несовершеннолетних девочек. С тяжелыми травмами их госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел вечером 9 февраля на участке проезжей дороги острова Хортица. Установлено, что школьницы переходили дорогу на нерегулируемом, но обозначенном разметкой и дорожными знаками переходе.

В это время по обе стороны двигались автомобили ИЖ 2717-90 и ВАЗ 2101.

Подростки начали переходить дорогу от остановки общественного транспорта "Цимеж": водитель ВАЗа успел затормозить, а вот водитель ИЖ 2717-90 совершил наезд на детей.

В результате две девушки 2006 года рождения получили тяжелые политравмы и были госпитализированы в больницу.

Сотрудники полиции доставили водителя автомобилю ИЖ 2717-90 на обследование в Запорожский областной наркологический диспансер. По выводам медицинских работников признаков опьянения не обнаружено. Однако установлен факт употребления марихуаны.

В настоящее время водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту ДТП следователями полиции начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что в Харькове маршрутка насмерть сбила женщину на переходе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП