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В Запорожье слышали взрывы: что известно

Иллюстративное фото: в Запорожье прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Запорожье прогремели взрывы в пятницу, 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Жители Запорожья сообщили, что видели ракеты, которые пролетают над частным сектором. Потом были слышны глухие и отдаленные громкие звуки.

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Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов Запорожья - это эхо взрывов, которые произошли за городом.

"По предварительным данным, оккупанты совершали обстрелы из РСЗО. Два удара были нанесены со стороны Васильевского района, еще 4 удара были зафиксированы в районе населенного пункта Запорожского района. Информация предварительная и требует уточнения", - написал он.

Куртев призывает всех жителей сохранять спокойствие и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, сегодня в Запорожье уже слышали взрывы, в ОВА сообщили, что сработала система ПВО.

Тем временем российские оккупанты хотят переподъединить Запорожскую АЭС к своей сети.

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Запорожье