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В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутки: пострадали шесть человек

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 19 ноября в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса. В результате аварии пострадал водитель маршрутки и пятеро пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Около 6 часов утра по улице Южное шоссе в Запорожье произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, 33-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter осуществлял движение по маршруту "село Владимировское - Запорожье" во время которого в салоне маршрутки находились примерно 8 пассажиров"

Указано, что водитель маршрутки не выдержал безопасной дистанции и врезался в прицеп грузовика, который стоял по улице Южное шоссе.

"В результате аварии получили телесные повреждения водитель автобуса и пятеро пассажиров - трое мужчин и две женщины", - рассказали в полиции.

Сейчас все пострадавшие госпитализированы. Причины ДТП устанавливаются в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему телесные повреждения средней тяжести).

Фото: в Запорожье произошло ДТП с участием микроавтобуса (zp.npu.gov.ua)
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ДТПЗапорожье