В Запорожье посетитель кафе устроил стрельбу

В Запорожье стреляли в собственника одного из ресторанов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание "061".

Сообщается, что в Коммунарском районе города между посетителем и сотрудником заведения возник конфликт, в который вмешался собственник и выпроводил буйного гостя.

Спустя некоторое время, последний выстрелил в собственника кафе из огнестрельного оружия. Пострадавшего госпитализировали, а стрелку удалось скрыться.

Издание, ссылаясь на источники в полиции, сообщает, что по данному факту открыто уголовное производство по признакам ст 115 ч.2 (покушение на убийство), проводятся оперативно-поисковые мероприятия.

Отметим, что на сайте полиции Запорожской области информации о стрельбе нет.

Напомним, в Запорожском районе в селе Лежине в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин. Правоохранители установили, что во время употребления спиртных напитков и в результате неосторожного обращения с боеприпасом произошел взрыв.

Также РБК-Украина писало, что в Ровно в ночь на 5 января произошла стрельба возле ночного клуба "Лагуна". Между двумя компаниями возле ночного клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в 25-летнего ровенчанина.