В Запорожье прогремела серия взрывов: оккупанты били из РСЗО

В Запорожье была слышна серия взрывов. Российские военные били из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии соприкосновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Отмечается, что взрывы слышали около 14:00-15:00.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Инфраструктура также не повреждена.
При этом возник пожар на нескольких полях.
Жителей просят сохранить спокойствие, соблюдать правила воздушной тревоги и не разглашать информацию.
Как сообщалось ранее, 13 июля оккупанты выпустили две крылатые ракеты по предприятию в Запорожье. В результате атаки 16 человек получили ранения.
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