В Запорожье продлили школьные каникулы из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Городские власти Запорожья приняли решение о продлении школьных каникул на неделю. Причиной стало ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию заместителя городского головы Анатолия Васюка в Facebook.
"Продлены осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Запорожья. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе срок осенних каникул в запорожских школах продлевается с 23 по 31 октября текущего года", - написал он.
Напомним, Запорожская область по состоянию на 23 октября находится в "красной" зоне карантина.
Добавим, в случае перехода региона в "красную" зону обязательна 100% вакцинация учителей для продолжения очного обучения.