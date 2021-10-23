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В Запорожье продлили школьные каникулы из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Автор: Александр Белоус

Городские власти Запорожья приняли решение о продлении школьных каникул на неделю. Причиной стало ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию заместителя городского головы Анатолия Васюка в Facebook.

"Продлены осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Запорожья. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе срок осенних каникул в запорожских школах продлевается с 23 по 31 октября текущего года", - написал он.

Напомним, Запорожская область по состоянию на 23 октября находится в "красной" зоне карантина.

Добавим, в случае перехода региона в "красную" зону обязательна 100% вакцинация учителей для продолжения очного обучения.

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