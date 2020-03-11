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В Запорожье с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

Новости » Общество     11.03.2020 - 16:02
В Запорожье с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщина прибыла из Италии, у нее острая респираторная болезнь

В Запорожье с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину с острой респираторной инфекцией, которая прибыла в Украину из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации.

Сообщается, что женщина обратилась в пункт здравоохранения на вокзале "Запорожье-1" 9 марта. Последние две недели она находилась в Италии, при этом женщина отрицает, что контактировала с больными коронавирусом в этой стране.

"Учитывая пребывания женщины в Италии в течение последних 14 дней до заболевания и тяжесть течения болезни, она была в этот же день госпитализирована в боксированное отделение областной инфекционной клинической больницы. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, до получения результатов исследования материала от больного коронавирусом, такой случай считается подозрительным на инфицирование коронавирусом", - сообщили в ОГА.

Также под наблюдение врачей на период 14 дней были помещены лица, которые контактировали с женщиной. В помещениях, где находилась женщина, проведены дезинфекционные мероприятия.

Материалы для исследования на коронавирус были отправлены в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Результаты анализов будут известны через несколько дней.

Напомним, 11 марта в Украине ввели карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире. Карантин продлится во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В частности, запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

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