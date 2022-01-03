В Запорожье избили полицейского. Нападавшего задержали

В Запорожье напали на полицейского и избили его. Нападавшего задержали правоохранители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
"В Запорожье задержан гражданин, нанесший полицейскому телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что на полицейского напал ранее судимый мужчина, который в грубой форме высказывался в сторону правоохранителя. После этого мужчина нанес ему травмы головы.
"В порядке ст. 208 УПК Украины злоумышленник задержан. Ведутся следственные действия", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале декабря в Червонограде задержали пьяного мужчину, который угрожал прохожим ножом и саперной лопаткой, а затем напал на полицейских.