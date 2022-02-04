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Запорожье переводит школы на "дистанционку" из-за COVID

Автор: Валерия Полищук

В Запорожье приняли решение ввести дистанционное обучение для учеников 5-11 классов. Школьники начнут учиться дистанционно с 7 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram.

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по ТЕБ и ЧС.

По словам Куртева, в Запорожье продолжается стремительное увеличение количества больных коронавирусом. За минувшие сутки в городе зарегистрировали более 1,5 тысячи новых случаев заболевания.

"С целью недопущения распространения болезни мы рекомендуем руководителям учебных заведений организовать процесс обучения для учащихся 5-11 классов дистанционно", - сообщил Куртев.

При этом он подчеркнул, что для учащихся 1-4 классов рекомендовали продолжить очный процесс обучения с соблюдением всех противоэпидемических требований.

Напомним, в конце января Министерство здравоохранения Украины рекомендовало перевести школы на дистанционную форму обучения. При этом в ведомстве отметили, что это связано не только с коронавирусом.

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