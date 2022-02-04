Запорожье переводит школы на "дистанционку" из-за COVID

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по ТЕБ и ЧС.

По словам Куртева, в Запорожье продолжается стремительное увеличение количества больных коронавирусом. За минувшие сутки в городе зарегистрировали более 1,5 тысячи новых случаев заболевания.

"С целью недопущения распространения болезни мы рекомендуем руководителям учебных заведений организовать процесс обучения для учащихся 5-11 классов дистанционно", - сообщил Куртев.

При этом он подчеркнул, что для учащихся 1-4 классов рекомендовали продолжить очный процесс обучения с соблюдением всех противоэпидемических требований.