В Запорожье оккупанты убили общественного активиста, - ОВА

На Запорожье российские захватчики застрелили общественного активиста. Перед тем его пытали два дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
"Стало известно, что оккупанты убили общественного активиста, патриота Сергея Семенека. Россияне застрелили его выстрелом в спину, а до того два дня пытали, требуя, чтобы тот выдал место хранения оружия и местных собратьев", - говорится в сообщении.
Также, по информации ОВА, существует предположение, что найденного мертвым мера оккупированного Токмака Игоря Котелевского могли убить.
Ранее сообщалось, что глава города скончался 7 мая. По неофициальной информации, главной версией смерти является самоубийство. С конца февраля Токмак оказался под российской оккупацией. В городе регулярно проходят митинги в поддержку Украины.
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