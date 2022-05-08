В Запорожье оккупанты убили общественного активиста, - ОВА

На Запорожье российские захватчики застрелили общественного активиста. Перед тем его пытали два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА .

"Стало известно, что оккупанты убили общественного активиста, патриота Сергея Семенека. Россияне застрелили его выстрелом в спину, а до того два дня пытали, требуя, чтобы тот выдал место хранения оружия и местных собратьев", - говорится в сообщении.

Также, по информации ОВА, существует предположение, что найденного мертвым мера оккупированного Токмака Игоря Котелевского могли убить.

"Он отказывался сотрудничать с оккупантами, постоянно менял свое место жительства, поэтому некоторые считают, что его смерть была насильственной, ведь его могли сдать оккупантам коллаборанты", - отметили в администрации.