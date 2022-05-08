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В Запорожье оккупанты убили общественного активиста, - ОВА

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Запорожская область, Воскресенье 08 мая 2022 01:48
В Запорожье оккупанты убили общественного активиста, - ОВА Фото: в Запорожье оккупанты убили общественного активиста (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

На Запорожье российские захватчики застрелили общественного активиста. Перед тем его пытали два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"Стало известно, что оккупанты убили общественного активиста, патриота Сергея Семенека. Россияне застрелили его выстрелом в спину, а до того два дня пытали, требуя, чтобы тот выдал место хранения оружия и местных собратьев", - говорится в сообщении.

Также, по информации ОВА, существует предположение, что найденного мертвым мера оккупированного Токмака Игоря Котелевского могли убить.

"Он отказывался сотрудничать с оккупантами, постоянно менял свое место жительства, поэтому некоторые считают, что его смерть была насильственной, ведь его могли сдать оккупантам коллаборанты", - отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что глава города скончался 7 мая. По неофициальной информации, главной версией смерти является самоубийство. С конца февраля Токмак оказался под российской оккупацией. В городе регулярно проходят митинги в поддержку Украины.

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