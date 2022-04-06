На Запорожье оккупанты похитили женщину, чтобы ее муж-военный нарушил присягу ВСУ

В Запорожской области российские оккупанты похитили местную жительницу. В частности, они сделали это для того, чтобы ее муж-военный нарушил присягу Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис Генерального прокурора.

Сообщается, что 5 апреля 2022 года оккупанты похитили гражданку Украины с целью психологического давления на ее мужа, который воюет в составе вооруженных формирований Украины.

В частности, угрожая пытками и причинением вреда жизни и здоровью женщины, оккупанты пытались заставить мужчину нарушить военную присягу ВСУ.

Кроме того, установлены неединичные факты похищения оккупантами на временно оккупированных территориях Запорожского региона работников правоохранительных органов.

Запорожской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).