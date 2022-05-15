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На Запорожье оккупанты обустроили тюрьму для солдат, которые не хотят воевать. Тела погибших сжигают в курятнике

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские военные в Каменке Пологовского района Запорожской области отправляют своих солдат, которые отказались участвовать в боевых действиях, в "тюрьму", что была обустроена оккупантами в помещении местного училища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной военной администрации.

В этом поселке городского типа фиксируется скопление войск РФ - их техника регулярно перемещается по населенному пункту.

Также захватчики на блокпостах проверяют документы местных жителей, делают полный осмотр авто, телефона и личных вещей. Отмечается, что с недавних пор рашисты стали требовать предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре.

"Помещение училища россияне превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, отказывающихся воевать. В бывшем курятнике близ поселка россияне сжигают своих же погибших на поле боя", - говорится в публикации.

По словам местных жителей, захватчики планируют перепись населения.

В ОВА проинформировали, что на Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах позиций ВСУ. Также сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов российской армии по гражданским объектам области. Захватчики продолжают обстреливать Гуляйполе.

В селе Константиновка Мелитопольского района оккупанты роют окопы вдоль реки Молочная. Аналогичные мероприятия проводятся в селах Вознесенка, Мордвиновка, Дунаевка, Гирсовка и т.д.

В Мелитополе рашисты пытаются возобновить производство военной продукции на местном заводе автотракторных запчастей - оккупанты приказали собрать всех работников и запустить производственный процесс.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты отказываются воевать, и РФ имеет проблемы с ротацией батальонов.

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