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В Запорожье обвиняемый совершил самоубийство в суде

Новости » Происшествия    04.04.2019 - 14:11
В Запорожье обвиняемый совершил самоубийство в суде
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Мужчина повесился на собственной одежде

В Орджоникидзевском районном суде Запорожья обвиняемый, которого правоохранители привезли на судебное заседание, совершил самоубийство в здании суда. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, мужчина совершил самоубийство, повесившись на собственной одежде. Инцидент произошел в среду, 3 апреля.

Сейчас открыто уголовное производство по 115 статье Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство"). Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Продолжаются досудебные действия.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле 2016 года в Запорожье 36-летняя гражданка Германии покончила с собой с помощью самосожжения. Так, в полицию поступило сообщение о том, что на автовокзале горит киоск. Во время тушения пожара возле киоска был обнаружен труп неизвестной женщины. Опросив свидетелей и очевидцев, а также просмотрев записи с камер наблюдения, полиция выяснила, что погибшая женщина совершила самосожжение.

Немка приобрела на автозаправочной станции пятилитровую канистру и направилась в сторону киоска, где чуть позже вспыхнуло пламя.

Напомним, в конце декабря 2017 года в Запорожье выпрыгнувший из окна мужчина упал на маленького мальчика. Ребенок погиб на месте происшествия.

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