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В Запорожье назвали первые шаги в реставрации музея на Хортице

Новина українською → Киев, Понедельник 19 апреля 2021 10:07
В Запорожье назвали первые шаги в реставрации музея на Хортице Фото: во время обсуждения реставрации Хортицы (пресс-служба Запорожской ОГА)
Автор: РБК-Украина

В первом этапе дискуссионной онлайн-платформы "Хортица: выдающаяся история - большое будущее" рассказали, с чего начнется реставрация острова.

Об этом сообщает прес-служба Запорожской ОГА.

По словам заместителя министра культуры и информационной политики Светланы Фоменко, реновация Хортицы станет частью проекта "Большая реставрация", которая, в свою очередь, входит в президентскую программу "Большая стройка".

"Начинать стоит с большой визии, мечты: как мы вместе представляем, чем живет остров через пять, десять, сто лет. Планировать обязательно необходимо на десятилетия вперед. Возможно ли, чтобы музей стал частью мирового музейного круга, был инновационным? Это абсолютно реалистично", - считает куратор культурных проектов Вероника Селега.

Участники дискуссии согласились, что Хортица должна быть безбарьерной, современной и предлагать различные варианты отдыха. В том числе, возможность многодневной остановки на пути к морю - это обеспечит финансовую устойчивость заповедника.

По мнению главы Запорожской областной администрации Александра Старуха, возрождение острова - задача национального масштаба, требующая совместных усилий и привлечения инвестиций.

В Запорожье назвали первые шаги в реставрации музея на Хортице

"Для нас важно возрождение Музея истории запорожского казачества. Шесть лет он не работает, находится в аварийном состоянии. Но благодаря инициативе Президента Владимира Зеленского появилась возможность восстановления Музея. Хортица - это не локальная достопримечательность, а объект гордости всей страны", - отметил он.

Старух также подчеркнул важность налаживания транспортного сообщения. Благодаря тому, что Запорожский мост достраивают по программе "Большая стройка", остров будет связан новой магистралью с обеими частями города.

Напомним, в этом году в рамках президентской программы "Большая стройка" стартовала "Большая реставрация". По словам координатора программы, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в течение трех лет будет восстановлено, отремонтировано и модернизировано 150 памятников культуры во всех уголках Украины.

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