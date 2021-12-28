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В Запорожье мужчина угрожал пистолетом из-за абонемента на каток

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Вторник 28 декабря 2021 15:51
В Запорожье мужчина угрожал пистолетом из-за абонемента на каток Фото: в Запорожье мужчина угрожал пистолетом из-за абонемента на каток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье, 26 декабря, произошел конфликт на местном катке. Один из посетителей начал угрожать работникам развлекательного центра из-за абонемента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Конфликт на катке произошел из-за того, что один из посетителей, находясь в состоянии алкогольно опьянения, не согласился с тем, что его абонемент закончился раньше, чем он этого ожидал.

"Осуществлять доплату или покидать каток он не собирался. В результате возникла ссора, во время которой посетитель вытащил из кармана предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать им охраннику", - пишет пресс-служба.


Фото: в Запорожье мужчина угрожал пистолетом из-за абонемента на каток (Виталий Носач, РБК-Украина)

Охранник успел нажать на кнопку срочного вызова полиции и скрылся в служебном помещении.

Полиция установила личность преступника и задержала его.

Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет.

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