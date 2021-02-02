В Запорожье маршрутка въехала в столб: 14 пассажиров пострадали, водитель убежал

В Запорожье маршрутный автобус въехал в электроопору. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 14 пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Инцидент произошел в понедельник, 1 февраля, в 19:30 на улице Бородинской. При этом водитель после совершения аварии скрылся с места ДТП.

"Работники полиции установили, что водитель автобуса "Mercedes-Benz 412D" 1987 года рождения, совершая регулярные городские пассажирские перевозки, при движении по проезжей части… выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору. В результате аварии 14 пассажиров автобуса с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в городскую больницу. После оказания медицинской помощи 13 из них отпущены домой", - сообщили в полиции.

Правоохранители добавили, что сейчас принимаются меры по установлению местонахождения водителя маршрутки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и водителей, которые имеют видеозаписи данной аварии, просят обратиться в полицию по телефону (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

Напомним, на прошлой неделе в Полтавской области перевернулся пассажирский автобус. Тогда пострадали два человека.

Также сообщалось, что в Донецкой области на ходу перевернулась маршрутка с пассажирами. У водителя случился инфаркт. В результате ДТП пострадали три человека.