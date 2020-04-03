В Запорожье коронавирусом заболел ребенок

В Запорожье коронавирус подтвердили у 8-летней девочки, которая является дочерью инфицированного жителя. Об этом сообщает Запорожский горсовет.

Так, девочка стала тринадцатым лабораторно подтвержденным случаем в городе.

Напомним, в Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Так, в области официально зафиксировано 14 случаев заболевания.

Кроме того, в Житомирской области подтвердили три новых случая коронавируса. Контактные лица больных устанавливаются в первоочередном порядке.

Отметим, что в Днепропетровской области от коронавируса выздоровели два человека. Так, в области зафиксированы три случая успешного лечения от коронавируса.

Также в Запорожской области зарегистрировано 28 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Так, за сутки коронавирус обнаружили у шести людей.

Добавим, что по состоянию на утро 3 апреля в Украине было официально подтверждено 942 случая заболевания коронавирусом.