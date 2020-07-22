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В Запорожье избили бойца "Азова", пострадавший находится в коме

Запорожье, Среда 22 июля 2020 17:49
В Запорожье избили бойца "Азова", пострадавший находится в коме
Фото: полиция задержала нападавшего (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Военного избили после того, как он сделал замечание

В Запорожье возле торгового центра избили бойца батальона "Азов", который приехал в отпуск из зоны операции Объединенных сил на Донбассе. Пострадавший находится в коме.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что вчера вечером поступило сообщение из больницы о том, что был доставлен житель Запорожья 1991 года рождения с травмами головы. На данный момент его состояние стабильно тяжелое, он находится в коме.

Полиция установила, что возле супермаркета на улице Космической военный сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам.

"Это привело к конфликту, и агрессивный мужчина нанес потерпевшему удары по голове, после чего он потерял сознание. Правонарушитель с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Спустя несколько часов личность нападавшего была установлена, им оказался ранее судимый житель Запорожья. В настоящее время он задержан, открыто уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области мужчина с гранатой угрожал перекрыть дорогу; его задержали, полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство".

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