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Запорожье готово принять до 30 тысяч переселенцев, - "Запорожсталь"

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Вторник 22 марта 2022 14:34
Запорожье готово принять до 30 тысяч переселенцев, - "Запорожсталь" Фото: Запорожье готово разместить до 30 тысяч украинцев, пострадавших от войны (061 ua)
Автор: Артем Горовенко

Город Запорожье готов принять до 30 тысяч переселенцев и обеспечить их всем необходимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора завода "Запорожсталь" компании "Метинвест" Александра Мироненко.

По его словам, в городе создается немало прибежищ, в частности, и ресурсами группы "Метинвест".

"Метинвест создал 6 локаций, где принимают переселенцев, через них прошло уже более трех с половиной тысяч человек, сейчас там проживает до 400 украинцев. Людям, которые добираются к нам из Мариуполя, мы предоставляем все необходимое - одежду, продукты, медикаменты, места, где они могут помыться и отдохнуть", - рассказал он.

Также компания, совместно с областной и местной властью, обеспечила обустройство 2 тысяч дополнительных мест для пострадавших. Люди останавливаются здесь на пару ночей, и едут дальше - туда, где безопаснее.

Мироненко также сообщил, что в настоящее время агрегаты завода "Запорожсталь" находятся в режиме горячей консервации, однако компания рассматривает возможность запуска цеха холодного проката для того, чтобы иметь возможность обеспечивать продукцией европейских партнеров.

Как известно, компания "Метинвест" развернула в городах присутствия почти 6 тысяч мест для временных переселенцев из горячих точек Украины.

Здесь людей обеспечивают всем необходимым, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь тем, кто в ней нуждается.

Также, в координации с Фондом Ахметова, компания создала гуманитарный хаб в Польше, где собирают европейскую помощь для Украины.

Первые 80 тонн помощи уже доставлены в Запорожье: ее доставляют в те города, где она наиболее необходима.

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