В Запорожье в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек, из них двое - дети

Сообщается, что водитель автомобиля Kia Ceed, 1995 года рождения, поворачивал на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара и столкнулся с маршруткой Volkswagen Crafter.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки, 1988 года рождения, пассажиры автобуса и легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Всего за медицинской помощью обратились 13 граждан, среди которых двое несовершеннолетних детей.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.