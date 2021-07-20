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В Запорожье в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек, из них двое - дети

Автор: Анастасия Рокитна

В Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием общественного транспорта. В результате пострадали 13 человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожья.

Сообщается, что водитель автомобиля Kia Ceed, 1995 года рождения, поворачивал на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара и столкнулся с маршруткой Volkswagen Crafter.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки, 1988 года рождения, пассажиры автобуса и легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Всего за медицинской помощью обратились 13 граждан, среди которых двое несовершеннолетних детей.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Фото: в Запорожье произошло ДТП с участием маршрутки (zp.npu.gov.ua)
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ДТПмаршрутка