ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Запорожье, Черкассы и Чернигов под угрозой вспышки COVID-19, - Ляшко

Киев, Четверг 27 августа 2020 12:01
Запорожье, Черкассы и Чернигов под угрозой вспышки COVID-19, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На сегодня Запорожье, Черкассы и Чернигов находятся под угрозой вспышки коронавируса COVID-19. Однако показателей для ужесточения карантина еще нет.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, система Минздрава с критериями для ужесточения карантина более или менее отражает действительность. Он отметил, что медики параллельно отслеживают показатели, указывающие на динамику, для выяснения причин роста заболеваемости.

"И мы можем предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка. Сейчас мы видим, что заболеваемость может подняться в Запорожье, уже пошла в Черкассах, пошел Чернигов. То есть, нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличения количества случаев", - добавил Ляшко.

Напомним, за минувшие сутки, 26 августа, в Украине выявили почти 2 тысячи новых случаев COVID-19, а также зафиксирован антирекорд по числу умерших - 49 человек за сутки.

Кроме того, в Киеве суточный антирекорд по количеству госпитализированных - 63 пациента с коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ЗапорожьеЧерниговЧеркассыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь