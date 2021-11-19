В автобусе есть зоны регистрации, вакцинации и наблюдения. В то же время транспорт будет поддерживать комфортную температуру, чтобы желающие привиться могли снять верхнюю одежду.

Фото: в Запорожье будут вакцинировать от коронавируса в автобусе (061.ua)

"Решение приняли на комиссии ТЭБ и ЧС, а затем в рабочем порядке на исполкоме все согласовали. Этот автобус был в резерве. Дополнительное финансирование на создание мобильного пункта мы не выделяли, все необходимо взяли в медико-санитарном центре, мобильные бригады также сформированы", - заявил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Отмечается, что автобус будет курсировать по всем районам города и в частном секторе. Ежедневно он будет иметь по 3-4 локации, а жителей города будут заранее предупреждать о его маршруте.

Фото: в Запорожье будут вакцинировать от коронавируса в автобусе (061.ua)