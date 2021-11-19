UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Запорожье будут вакцинировать от коронавируса в автобусе

Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье презентовали пункт вакцинации, который обустроили в автобусе. Транспорт будет курсировать по всему городу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание 061.ua.

В автобусе есть зоны регистрации, вакцинации и наблюдения. В то же время транспорт будет поддерживать комфортную температуру, чтобы желающие привиться могли снять верхнюю одежду.

Фото: в Запорожье будут вакцинировать от коронавируса в автобусе (061.ua)

"Решение приняли на комиссии ТЭБ и ЧС, а затем в рабочем порядке на исполкоме все согласовали. Этот автобус был в резерве. Дополнительное финансирование на создание мобильного пункта мы не выделяли, все необходимо взяли в медико-санитарном центре, мобильные бригады также сформированы", - заявил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Отмечается, что автобус будет курсировать по всем районам города и в частном секторе. Ежедневно он будет иметь по 3-4 локации, а жителей города будут заранее предупреждать о его маршруте.

Фото: в Запорожье будут вакцинировать от коронавируса в автобусе (061.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаЗапорожьеВакцинация